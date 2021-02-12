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Спортивные новости

Вяльбе прокомментировала решение FIS лишить Фалееву золота ЮЧМ

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) лишить Анаставию Фалееву золота юниорского чемпионата мира после столкновения с чешкой Терезой Берановой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, судьи приняли верное решение, отобрав у россиянки победу.

«Я несколько раз пересматривала этот момент, и было видно, что она не просто один раз случайно дотронулась до лыж, она это сделала два раза. И вот во второй раз она чешку сбила.

Надеюсь, в следующий раз Настя будет умнее и злее», — сказала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Тереза Беранова выложила пост с претензией в адрес россиянки Анастасии Фалеевой, срубившей ее на финише спринтерской гонки

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