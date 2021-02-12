Вяльбе прокомментировала решение FIS лишить Фалееву золота ЮЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) лишить Анаставию Фалееву золота юниорского чемпионата мира после столкновения с чешкой Терезой Берановой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, судьи приняли верное решение, отобрав у россиянки победу.

«Я несколько раз пересматривала этот момент, и было видно, что она не просто один раз случайно дотронулась до лыж, она это сделала два раза. И вот во второй раз она чешку сбила.

Надеюсь, в следующий раз Настя будет умнее и злее», — сказала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Тереза Беранова выложила пост с претензией в адрес россиянки Анастасии Фалеевой, срубившей ее на финише спринтерской гонки