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Спортивные новости

Травмировавший Неймара футболист высказался о расистских оскорблениях

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Защитник «Кана» Стив Яго высказался о расистских оскорблениях, полученных после матча 1/32 финала Кубка Франции с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le Parisien.

По его словам, он не будет слушать грубые и нецензурные выражения в свой адрес, так как способен мыслить разумнее тех людей, которые его оскорбляют.

Напомним, что Яго нанес травму бразильскому форварду парижан Неймару, из-за чего он пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Ранее Роберт Левандовски прокомментировал победу мюнхенской «Баварии» в финале клубного чемпионата мира.

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