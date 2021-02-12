Биатлонист Самуэльссон похвалил российских журналистов

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон позитивно выразился о российских журналистах. Об этом сообщает Expressen.

По его словам, до настоящего времени он считал, что большинство российских корреспондентов являются предвзятыми.

Самуэльссон, комментируя новое интервью «Матч ТВ» заявил, что после него в его адрес с наибольшей долей вероятности выльется очередная порция ненависти, однако отметил, что последнее общение с российскими журналистами выдалось честным.



Ранее сообщалось, что форвард мадридского «Реала» Карим Бензема не хочет продлевать контракт с клубом.