Шведская лыжница высмеяла падение чешки после столкновении с россиянкой

Шведская лыжница Луисе Линдстрем высмеяла падение чешки Терезы Берановой на финише спринтерской гонки в рамках юниорского чемпионата мира после столкновения с Анастасией Фалеевой. Об этом сообщает Expressen.

По ее словам, спортсменка заслужила это падение.

«Я очень разочарована тем, что чешка сделала на последнем подъеме. Она резко выскочила передо мной. Она просто уничтожила меня, но я не сдалась. Но, если честно, Беранова разрушила мой день.



Мне кажется, она заслужила это падение», — сказала Линдстрем.

Ранее Тереза Беранова выложила пост с претензией в адрес Анастасии Фалеевой, срубившей ее на финише спринтерской гонки в рамках юниорского чемпионата мира.