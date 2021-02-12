Форвард «Реала» Бензема не хочет продлевать контракт с клубом

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема не хочет продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, француз хочет дождаться окончания нынешнего сезона, чтобы оценить свое состояние и способность помогать команде в будущем.

Издание отмечает, что Бензема не исключает возможности возвращение в «Олимпик» из Лиона, откуда он перебрался в стан «сливочных» в 2009 году.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил опасения по поводу будущего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.