Лыжница Фалеева: я не сбивала Баранову умышленно

Российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала инцидент на финише спринтерской гонки юниорского чемпионата мира, в ходе которой она столкнулась с чешкой Терезой Берановой. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, никакого злого умысла по отношению к сопернице она не испытывала.

«Я не сбивала чешку намеренно, просто пятка ее лыжи задела носок моей. Такое могло случится при перестроении на другую лыжню, но меня посчитали правильным исключить из тройки призерок, а не дать мне желтую карточку», — сказала Фалеева.

Ранее сообщалось, что Анастасия Фалеева лишена золотой медали юниорского чемпионата мира, которую завоевала в спринтерской гонке.