Мюнхенская «Бавария» представила главного тренера Ханса-Дитера Флика в образе Таноса, собравшего Шесть камней бесконечности. Соответствующий пост пресс-служба клуба опубликовала в Twitter.

«Перчатка готова», — гласит подпись над фото.

Напомним, что победа в клубном чемпионате мира принесла немецкой команде шестой трофей за время нахождения под управлением Флика.

Ранее спортивный комментатор Георгий Черданцев назвал катастрофой предстоящую реформу Лиги чемпионов для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).