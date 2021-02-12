«Бавария» представила своего тренера в образе Таноса

Мюнхенская «Бавария» представила главного тренера Ханса-Дитера Флика в образе Таноса, собравшего Шесть камней бесконечности. Соответствующий пост пресс-служба клуба опубликовала в Twitter.
«Перчатка готова», — гласит подпись над фото.
Напомним, что победа в клубном чемпионате мира принесла немецкой команде шестой трофей за время нахождения под управлением Флика.
Ранее спортивный комментатор Георгий Черданцев назвал катастрофой предстоящую реформу Лиги чемпионов для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
The gauntlet is complete. ��#MiaSanChampi6ons pic.twitter.com/xCMhSzvkwb— ���� FC Bayern US ���� (@FCBayernUS) February 11, 2021