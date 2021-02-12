32 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения «Питтсбургу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизей» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Астон-Риз, Евгений Малкин и Сидни Кросби.

У проигравшей команды отличились Кейси Сизикас, Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал.

Решающий буллит оказался на счету Сидни Кросби.

Ранее сообщалось, что сборная России оказалась сильнее команды Финляндии на Шведских играх.