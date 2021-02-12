32 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения «Питтсбургу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизей» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Астон-Риз, Евгений Малкин и Сидни Кросби.
У проигравшей команды отличились Кейси Сизикас, Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал.
Решающий буллит оказался на счету Сидни Кросби.
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