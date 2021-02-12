Вяльбе намерена взять на чемпионат мира по лыжным гонкам троих юниорок

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе намерена взять на чемпионат мира троих спортсменок из молодежной команды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в качестве еще одной кандидатки на путевку на мировое первенство рассматривается Лидия Васильева.

«Может, и не будем ее брать, потому что все те результаты, которые она показывала как лидер Континентального кубка на Кубке мира, меня категорически не устраивают», — сказала Вяльбе.

Напомним, что чемпионат мира по лыжам пройдет с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Тереза Беранова выложила пост с претензией в адрес россиянки Анастасии Фалеевой, срубившей ее на финише спринтерской гонки