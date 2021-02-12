Бой Хамзата Чимаева перенесен в третий раз

Поединок Хамзата Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом в полусреднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) перенесен в третий раз.
Об этом информирует ESPN MMA со ссылкой на президента промоушена Дану Уайта.
Отмечается, что 26-летний швед чеченского происхождения отказался от схватки из-за затянувшегося восстановления после заболевания COVID-19.
Напомним, что бойцы должны были разделить октагон в ночь на 14 марта по Москве. Теперь схватку перенесут на более позднюю дату.
Ранее Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом.