Бой Хамзата Чимаева перенесен в третий раз

Поединок Хамзата Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом в полусреднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) перенесен в третий раз.

Об этом информирует ESPN MMA со ссылкой на президента промоушена Дану Уайта.

Отмечается, что 26-летний швед чеченского происхождения отказался от схватки из-за затянувшегося восстановления после заболевания COVID-19.

Напомним, что бойцы должны были разделить октагон в ночь на 14 марта по Москве. Теперь схватку перенесут на более позднюю дату.

Ранее Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом.