Australian Open продолжится без зрителей из-за локдауна

Организаторы проходящего в австралийском Мельбурне турнира Australian Open опубликовали заявление о продолжении соревнований без болельщиков на трибунах, передает «Чемпионат».

Данное решение было связано с пятидневным локдауном. Незадолго до этого правительство штата Виктория, куда как раз входит Мельбурн, объявило о пятидневной изоляции, которая началась с 12 февраля. Сессии Открытого чемпионата Австралии — 2021 продолжатся по плану в соответствии с действующими протоколами безопасности.

К слову, для болельщиков, у которых есть билеты на матчи 13-18 февраля, будет организован полный возврат средств.

Ранее сообщалось, что Медведев не будет отмечать день рождения во время Australian Open.