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Спортивные новости

«Даллас» уступил «Каролине», Гурьянов отдал два голевых паса

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» в гостях одолел «Даллас Старз».

Встреча завершилась со счетом 5:3.

Стоит отметить, что в составе победителей российский форвард Андрей Свечников занес себе в актив голевой пас. Что же касается «Далласа», то нападающий Денис Гурьянов сделал две результативные передачи, тогда как вратарь Антон Худобин отразил 27 из 31 броска.

НХЛ — регулярный чемпионат
«Даллас Старз» — «Каролина Харрикейнз» — 3:5
0:1 — Ахо (Стаал, Трочек) – 16:01' (5x4);
1:1 — Писик (Робертсон, Гурьянов) – 25:16' (5x5);
1:2 — Стаал (Свечников, Песке) – 25:46' (5x5);
2:2 — Хинц (Гурьянов, Робертсон) – 28:25' (5x5);
3:2 — Павелски (Клингберг, Хейсканен) – 31:28' (5x3);
3:3 — Макгинн (Песке) – 39:33' (5x5);
3:4 — Нидеррайтер (Хэмилтон, Трочек) – 43:58' (5x5);
3:5 — Фегеле (Ахо) – 59:06' (en).

Ранее 32 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения «Питтсбургу».

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