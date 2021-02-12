«Питтсбург» призвал не будить в Малкине зверя

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» после победы в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ) отреагировала на спасительный гол нападающего из России Евгения Малкина.

Отечественный спортсмен перевел поединок в овертайм за 18 секунд до конца третьего периода.

«Не будите зверя», — гласит подпись к публикации «Питтсбурга» в Twitter.

К слову, «пингвины» победили после двух подряд проигранных матчей.

Ранее «Даллас» уступил «Каролине», а Гурьянов отдал два голевых паса.