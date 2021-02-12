Моуринью прокомментировал скандальную ситуацию с Бэйлом

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал, почему форвард «шпор» Гарет Бэйл остался вне заявки на матч 5-го раунда Кубка Англии с «Эвертоном».

Встреча завершилась со счетом 4:5.

«В воскресенье у нас был матч с «Вест Бромвичем», и Бэйл тогда не играл. В понедельник я был немного удивлен желанием Гарета пройти медобследование. Он признался, что чувствует дискомфорт, вот почему в понедельник он не тренировался с командой. Уже во вторник Гарет занимался с командой, однако сказал мне, что хочет поработать с отделом спортивной медицины, чтобы укрепить проблемное место. Поэтому его и не было в заявке...

Мне не кажется, что это явная, очевидная травма. Сказал бы, что у него есть ощущение дискомфорта, и из-за этого он не мог тренироваться на 100%, но я не думаю, что можно говорить о травме. Я говорю об этой ситуации открыто и честно», — цитирует специалиста Sky Sports.

Ранее Моуринью пришел в ярость после поста Бэйла в Instagram.