Черчесов отреагировал на игру Головина, Миранчука и Кокорина в Европе

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина, который в минувшие выходные в матче чемпионата Франции с «Нимом» (4:3) оформил хет-трик.

Помимо этого, тренер поделился мнением относительно формы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука и нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Достижение Александра и недооценивать, и переоценивать нельзя. Я согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной из топ-лиг. Но ситуация должна созреть с трех сторон: самого Александра, команды-претендента и нынешней. К тому же амбиции надо обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в его переходе из ЦСКА в «Монако».

Что касается Миранчука и Кокорина, то, во-первых, мы рады, что россияне переходят в такой серьезный чемпионат, как Серия А. Да, им обоим требуется время, чтобы привыкнуть к новым реалиям. На прессу не реагируем — оцениваем сами. Хорошо, что Алексей начал регулярно выходить на поле. Но пока Гасперини рассматривает его как футболиста замены. Главное, чтобы не затягивалось — пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. <...> Про Кокорина же говорить пока рано: он совсем недавно перешел в «Фиорентину» и лишь однажды вышел на замену», — приводит слова специалиста «СЭ».

Ранее Черчесов высказался о вакцине «Спутник V».