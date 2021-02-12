Скончался многолетний массажист ЦСКА и сборной России

Бывший массажист футбольного ЦСКА и сборной России Михаил Насибов ушел из жизни. Специалисту было 67 лет.
Об этом проинформировала пресс-служба красно-синих у себя в Twitter-аккаунте.
«Наш клуб понес большую утрату. Накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в ЦСКА и в сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича», — отмечается в сообщении клуба.
До ЦСКА Насибов успел поработать в хоккейном «Динамо», Комитете по физической культуре при Совете министров СССР, сборной СССР по вольной борьбе, а также национальных командах СССР, СНГ и России по футболу.
Ранее экс-наставник сборной России раскритиковал Смолова.
Наш клуб понес большую утрату: накануне скоропостижно скончался легендарный массажист Михаил Николаевич Насибов, много лет отработавший в #ЦСКА и в сборных России и СССР. Армейский клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича ������ pic.twitter.com/srm2sgOsU7— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 12, 2021