Губерниев отреагировал на новые ограничения для России на ЧМ по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новые ограничения в отношении российской команды на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

12 февраля стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) ввел ограничение на использование во время турнира официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде (без изображения государственного флага страны).

«Во время соревнований начинать прессовать команду и СБР? Методичка дошла до Словении?» — написал Губерниев в Telegram.

Чемпионат мира по биатлону проходит в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее СБР отреагировал на ограничение использования логотипа с флагом России.