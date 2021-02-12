Команда Тутберидзе впервые показала четверной сальхов Валиевой

Команда Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram видео четверного сальхова в исполнении чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой.

«Камила Валиева, четверной сальхов», — отмечается в подписи к записи.

В нынешнем сезоне фигуристка заняла второе место на чемпионате России, а также завоевала золото и серебро на этапах Кубка России. В составе команды олимпийской чемпионки Алины Загитовой Валиева стала победителем Кубка Первого канала.

Ранее сообщалось, что Валиева побила мировой рекорд в произвольной программе на Кубке Первого канала.