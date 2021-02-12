Объявлен лучший тренер января в Английской премьер-лиге

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером января в Английской футбольной премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

В прошедшем месяце «горожане» одержали шесть побед в шести матчах при разнице забитых и пропущенных мячей 16:1. После 22 матчей чемпионата Англии команда лидирует в турнирной таблице, набрав 50 очков.

На награду также претендовали Микель Артета из лондонского «Арсенала», Дэвид Мойес из столичного «Вест Хэм Юнайтед» и Грэм Поттер из «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ранее сообщалось, что игрок «Манчестер Сити» впервые стал игроком месяца в АПЛ.