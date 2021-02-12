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Спортивные новости

Биатлонист Фуркад поддержал Большунова в конфликте с финским лыжником

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Французский биатлонист Симон Фуркад высказался о конфликте российского лыжника Александра Большунова с финном Йони Мяки, передает Sport24.

На последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда россиянина была дисквалифицирована.

«Если бы Большунов был первым, то он дал шанс финну посоревноваться, встав на свою линию. Финн имел право на это, но он поступил не очень честно. Правила есть правила. Но их можно немного изменить», — сказал Фуркад.

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