Драчев раскритиковал СБР за письмо в IBU

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал организацию за письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU), передает ТАСС.

Напомним, СБР направил официальное письмо руководству IBU. В нем члены организации не согласились с ограничением на использование во время чемпионата мира — 2021 официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде (без изображения государственного флага страны).

«Считаю, что это второстепенный вопрос, совершенно не важный на данный момент. Надо заниматься другими делами. Есть очень много вопросов, которые надо решать, а не эмблему обсуждать», — заявил Драчев.

Ранее СБР отреагировал на ограничение использования логотипа с флагом России.