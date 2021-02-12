Магнуссон выразил соболезнования в связи со смертью экс-массажиста ЦСКА

Сегодня печальный день. Мы потеряли прекрасного друга и человека, который своей добротой и улыбкой мог мгновенно поднять настроение всем окружаюшим.



Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. Покойся с миром, Михаил. В наших сердцах ты будешь жить вечно ❤️�� pic.twitter.com/zasIzHPVJv