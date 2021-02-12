Агент Мурило отреагировал на новость о желании «Локомотива» продать игрока

Агент Лукас Минейро, представляющий интересы защитника «Локомотива» Мурило Серкейру, прокомментировал новость о том, что московский «Локомотив» хочет продать его клиента, передает «СЭ».

«Я не знаю о намерении в клубе продать Мурило летом. И должны ли они говорить? Моя коммерческая работа не зависит от того, хочет ли клуб его продать или нет», — сказал Минейро.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают восьмое место, набрав 28 очков.

Ранее Юрий Семин выразил опасения по поводу будущего Алексея Миранчука.