Жена Зинченко: Саша ведет конспекты Гвардиолы

Влада Седан, супруга полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказала о том, что игрок ведет конспекты главного тренера Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает «Вацко Live».

По ее словам, иногда она любит углубиться в записи, чтобы понять то или иное действие мужа на футбольном поле.

«Саша ведет конспекты Гвардиолы. У нас дома большой блокнот, большая папка, куда он все записывает. Иногда он мне объясняет какие-то вещи. Я не всегда все сразу понимаю. Иногда приходится по три раза объяснять», — сказала Седан.

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