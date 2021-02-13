Система идентификации болельщиков (Fan ID) заработает в тестовом режиме весной 2021 года. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) уже подписали соответствующее соглашение.

Отмечается, что система заработает в добровольном порядке. В качестве бонуса желающие смогут получить приоритетное право попадания в чашу арены.

Окончательно Fan ID заработает после принятия необходимых нормативно-правовых актов.

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