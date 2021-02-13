Нападающий «Зенита» Малком не поможет клубу в февральских играх

Стала известна степень серьезности повреждения нападающего петербургского «Зенита» Малкома.

По информации «СЭ», 23-летний форвард пропустит февральские игры сине-бело-голубых.

Отмечается, что его травма, полученная в товарищеском матче против сборной Иордании не носит в себе серьезного характера.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком провел 15 матчей и забил один мяч.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.