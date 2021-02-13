Нападающий «Рейнджерс» Бучневич подрался с оппонентом из «Бостона»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич принял участие в драке по ходу матча регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз».

25-летний форвард вступил в конфликт с Джереми Лоузоном во втором периоде. По итогам схватки сильнейшим оказался хоккеист «мишек».

Кадры потасовки на своей страничке в Twitter опубликовал журналист Конор Райан.

Ранее сообщалось, что нападающий «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников поделился мнением о протестах США.