Нападающий «Рейнджерс» Бучневич подрался с оппонентом из «Бостона»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич принял участие в драке по ходу матча регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз».
25-летний форвард вступил в конфликт с Джереми Лоузоном во втором периоде. По итогам схватки сильнейшим оказался хоккеист «мишек».
Кадры потасовки на своей страничке в Twitter опубликовал журналист Конор Райан.
Ранее сообщалось, что нападающий «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников поделился мнением о протестах США.
Jeremy Lauzon and Pavel Buchnevich drop the gloves. pic.twitter.com/oJHBq8SCUx— Conor Ryan (@ConorRyan_93) February 13, 2021