Нобоа выразил уверенность в игре Кокорина за «Фиорентину»

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, если 29-летний форвард получит достаточно игрового времени, то сможет себя проявить и полностью продемонстрировать свои качества.

Также Нобоа заявил, что в итальянском чемпионате довольно непросто играть, поэтому некоторое время ему понадобится для адаптации.

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