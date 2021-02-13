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Спортивные новости

Хавбек «Зенита» Оздоев поделился эмоциями от встречи с Уиллом Смитом

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Хавбек петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями от встречи с Уиллом Смитом. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

По его словам, американец является талантливым актером.

«Смит — топ. В плане работы в своей сфере. Прекрасный актер, и, на мой взгляд, человек. У каждого, конечно, свое мнение. Но я считаю Смита одним из самых лучших артистов, поэтому очень интересно было его увидеть», — сказал Оздоев.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на один матч условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

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