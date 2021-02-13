Тихонов считает Кремль виновным в плохих результатах на ЧМ по биатлону

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о результатах российских спортсменов на чемпионате мира в Словении. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, за неудовлетворительные результаты в первых гонках мирового первенства в Поклюке виноват Кремль.

Также Тихонов выразил разочарование из-за неудачного финишного круга Эдуарда Латыпова.

«Этот круг должен быть самым быстрым у него. Он проиграл медаль, ему надо чуть поспокойнее было начать. В 10-15 секундах от лидера, но это летом нарабатывается», — сказал Тихонов.

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