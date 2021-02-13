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00:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
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03:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
04:00
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
04:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
04:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
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Спортивные новости

Губерниев отреагировал на сенсационный успех на ЧМ по конькобежному спорту

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сенсационный успех на чемпионате мира по конькобежному спорту Ангелины Голиковой, одержавшей победу в забеге на 500 метров. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, достижение российской спортсменки, принесшей первую победу на мировом первенстве за последние 25 лет, переоценить трудно.

«Мы смотрели трансляцию, когда пришли в офис. Конечно, это выдающаяся победа! 500 метров на коньках — это престижная и роскошная дистанция. Очень сильно рад за Голикову! Она большая молодец», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят финал Кубка России по фигурному катанию.

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