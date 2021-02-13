Игрок «Детройта» Наместников поделился мнением о протестах США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» Владислав Наместников поделился мнением о протестах США, связанных с президентскими выборами. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, в штате Мичиган проходили акции, которые не вызвали у него особого интереса.

«Я в политику не лезу. Слышал про протесты, но меня это особо не привлекает», — сказал хоккеист.

Также Наместников заявил, что доволен жизнью в Детройте и не испытывает каких-либо проблем.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит матч с «Бостоном» из-за травмы.