Стала известна причина досрочного ухода Кокорина с тренировки «Фиорентины»

Стала известна причина досрочного ухода нападающего Александра Кокорина с одного из тренировочных занятий «Фиорентины».

Как сообщает «РБ-Спорт», 29-летний форвард проходит отдельный курс физической подготовки, направленный на то, чтобы игрок избежал перетренированности.

По аналогичной схеме в данный момент занимаются еще два футболиста флорентийской команды — Франк Рибери и Мартин Касерес.

Ранее сообщалось, что система идентификации болельщиков (Fan ID) заработает в тестовом режиме весной 2021 года.