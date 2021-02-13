Шашихина стала новым председателем наблюдательного совета РУСАДА

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
РБ ЛейпцигАугсбург
2:1
закончен
Италия / Серия А
БолоньяБеневенто
1:1
закончен
Испания / Примера
СельтаЭльче
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
0:1
закончен
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
1:4
закончен
Единая лига ВТБ
Астана Химки
77:82
закончен
Калев Парма
72:85
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
Спринт, 10 км, мужчины
закончен
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиЛиверпуль
15:30
Кристал ПэласБёрнли
18:00
Манчестер СитиТоттенхэм Хотспур
20:30
Брайтон энд Хоув АльбионАстон Вилла
23:00
Испания / Примера
ГранадаАтлетико М
16:00
СевильяУэска
18:15
ЭйбарВальядолид
20:30
БарселонаАлавес
23:00
Италия / Серия А
ТориноДженоа
17:00
НаполиЮвентус
20:00
СпецияМилан
22:45
Германия / Бундеслига
ШтутгартГерта
17:30
ВердерФрайбург
17:30
БайерМайнц
17:30
Боруссия ДХоффенхайм
17:30
УнионШальке-04
20:30
Франция / Лига 1
ПСЖНицца
19:00
РеймсЛанс
21:00
ЛионМонпелье
23:00
Украина / Премьер-лига
ЗаряДесна
15:00
МинайЛьвов
15:00
КолосШахтёр Д
18:00
Динамо КОлимпик Д
18:00
Еврохоккейтур
ШвецияРоссия
18:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
перенесен
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
23:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
00:00
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
перенесен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
03:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
04:00
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
04:00
Даллас СтарзКаролина Харрикейнз
04:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
04:00
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
перенесен
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
06:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Зенит
13:00
Италия / Серия А
РомаУдинезе
14:30
СампдорияФиорентина
17:00
КальяриАталанта
17:00
КротонеСассуоло
20:00
Интер МЛацио
22:45
Украина / Премьер-лига
МариупольАлександрия
15:00
Днепр-1Ингулец
18:00
Рух ВВорскла
18:00
Франция / Лига 1
МонакоЛорьян
15:00
РеннСент-Этьен
17:00
МетцСтрасбург
17:00
ДижонНим
17:00
АнжеНант
17:00
ЛилльБрест
19:00
БордоМарсель
23:00
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонВулверхэмптон
15:00
Вест Бромвич АльбионМанчестер Юнайтед
17:00
АрсеналЛидс Юнайтед
19:30
ЭвертонФулхэм
22:00
Испания / Примера
ХетафеРеал Сосьедад
16:00
Реал МадридВаленсия
18:15
ЛевантеОсасуна
20:30
ВильярреалБетис
23:00
Германия / Бундеслига
Айнтрахт ФКёльн
17:30
ВольфсбургБоруссия М
20:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгЙокерит
15:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
23:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
перенесен
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
03:00
Развернуть

Спортивные новости

Шашихина стала новым председателем наблюдательного совета РУСАДА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Тамара Шашихина стала новым председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вице-председателем наблюдательного совета был избран Владимир Чехонин, главой дисциплинарного антидопингового комитета стал Владимир Зайцев.

Отметим, что Шашихина является директором Европейского учебного института МГИМО МИД России.

Ранее сообщалось, что шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон остался недоволен санкциями в отношении спорта России.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.