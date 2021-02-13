Шашихина стала новым председателем наблюдательного совета РУСАДА

Тамара Шашихина стала новым председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Вице-председателем наблюдательного совета был избран Владимир Чехонин, главой дисциплинарного антидопингового комитета стал Владимир Зайцев.
Отметим, что Шашихина является директором Европейского учебного института МГИМО МИД России.
Ранее сообщалось, что шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон остался недоволен санкциями в отношении спорта России.