Шайба Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть «Аризону»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Аризоны Койотс».

Встреча прошла в Финиксе на арене «Хила Ривер» завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джастин Фолк, оформивший дубль, Иван Барбашев и Брэйден Шенн.

У проигравшей команды единственный гол на счету Йохана Ларссона.



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