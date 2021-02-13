ISU не против музыки Чайковского в качестве альтернативы гимну России

Международный союз конькобежцев (ISU) высказался касательно использования произведений Петра Чайковского в качестве альтернативы гимну России на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе организации отметили, что сборная России по конькобежному спорту уже использует музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского для награждения.

Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в шведской столице с 24 по 27 марта.

Ранее сообщалось, что действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная отрабатывает новую произвольную программу.