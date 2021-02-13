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Спортивные новости

Дом главного тренера «Эвертона» Анчелотти подвергся нападению воров

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Дом главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти подвергся нападению воров. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, злоумышленники смогли украсть из дома итальянского специалиста в Мерсисайде сейф. На месте преступления грабителей застала дочь Анчелотти, которая в ходе инцидента не пострадала.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) «ириски» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков после 23 игр.

Ранее стала известна причина досрочного ухода нападающего Александра Кокорина с одного из тренировочных занятий «Фиорентины».

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