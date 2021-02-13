ЦСКА арендует экс-игрока «Зенита» до конца сезона

Московский ЦСКА арендует экс-игрока петербургского «Зенита» Хосе Соломона Рондона до конца сезона, сообщил журналист Карлос Суарес в эфире телеканала DIRECTV Sports.



Отмечается, что переход будет подтвержден официально в течение следующих нескольких дней. Футболист уже прошел медосмотр.



Сейчас форвард выступает за китайский «Далянь Ифан».

Ранее стала известна зарплата Рондона в ЦСКА.