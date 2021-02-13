Московский ЦСКА арендует экс-игрока петербургского «Зенита» Хосе Соломона Рондона до конца сезона, сообщил журналист Карлос Суарес в эфире телеканала DIRECTV Sports.
Отмечается, что переход будет подтвержден официально в течение следующих нескольких дней. Футболист уже прошел медосмотр.
Сейчас форвард выступает за китайский «Далянь Ифан».
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ЦСКА арендует экс-игрока «Зенита» до конца сезона
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Московский ЦСКА арендует экс-игрока петербургского «Зенита» Хосе Соломона Рондона до конца сезона, сообщил журналист Карлос Суарес в эфире телеканала DIRECTV Sports.
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