Футболисты «ПСЖ» сыграют с «Ниццей» в новом комплекте формы

Футболисты французского «ПСЖ» сыграют с «Ниццей» в матче Лиги 1 в новом комплекте формы.
Отмечается, что экипировка была разработана совместно с легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
«ПСЖ» сыграет с «Ниццей» 13 февраля. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Ранее Неймар высказался о критике после очередной травмы.
���� ������ ���������� #PSGxJordan— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 11, 2021
�� Julien Scussel
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