Футболисты «ПСЖ» сыграют с «Ниццей» в новом комплекте формы

Футболисты французского «ПСЖ» сыграют с «Ниццей» в матче Лиги 1 в новом комплекте формы.



Отмечается, что экипировка была разработана совместно с легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.



«ПСЖ» сыграет с «Ниццей» 13 февраля. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее Неймар высказался о критике после очередной травмы.