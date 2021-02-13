Боец UFC потерял сознание после взвешивания

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бобби Грин потерял сознание после взвешивания.



Портал MMA Fighting сообщает, что Грин может сняться с поединка против Джима Миллера.



Глава промоушена Дана Уайт заявил, что спортсмену стало плохо на фоне весогонки.

Ранее cтала известна дата ближайшего боя Ислама Махачева.