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Спортивные новости

Боец UFC потерял сознание после взвешивания

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бобби Грин потерял сознание после взвешивания.

Портал MMA Fighting сообщает, что Грин может сняться с поединка против Джима Миллера.

Глава промоушена Дана Уайт заявил, что спортсмену стало плохо на фоне весогонки.

Ранее cтала известна дата ближайшего боя Ислама Махачева.

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