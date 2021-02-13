Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бобби Грин потерял сознание после взвешивания.
Портал MMA Fighting сообщает, что Грин может сняться с поединка против Джима Миллера.
Глава промоушена Дана Уайт заявил, что спортсмену стало плохо на фоне весогонки.
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Боец UFC потерял сознание после взвешивания
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бобби Грин потерял сознание после взвешивания.
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