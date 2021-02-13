Иванов ушел с поста главы ВФЛА на два года по решению CAS

Петр Иванов ушел с поста главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на два года по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает сайт организации.

Отмечается, что Иванов входит в круг лиц, определенных решением CAS по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), которым запрещено занимать пост главы ВФЛА в течение двух лет.

«Иванов вернется к исполнению своих обязанностей после окончания срока ограничений, установленных CAS 17 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.



Ранее РУСАДА установило факт применения допинга Сергеем Шубенковым.