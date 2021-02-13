Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в 1/8 финала Australian Open.



В третьем круге россиянин проиграл итальянцу Маттео Берреттини.



Встреча, которая продолжалась 2 часа 58 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Ранее Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open.