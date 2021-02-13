Привалова высказалась о своем назначении на пост президента ВФЛА

Олимпийская чемпионка Ирина Привалов высказалась о своем назначении на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС.

Напомним, Привалова заменит Петра Иванова, который покинул пост до декабря 2022 года в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).



«Думаю, что состояние ВФЛА лучше, чем было три-четыре месяца или год назад. Наметились позитивные шаги. Кажется, появился свет в конце тоннеля, конечно, есть надежда на восстановление», — сказала Привалова.

также Привалова отметила, что организация сделает все, чтобы Россия выступила на ближайшем чемпионате Европы.

Ранее Иванов ушел с поста главы ВФЛА на два года по решению CAS.