Голкипер «Барселоны» накричал на мужчину, подающего мячи

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген во время полуфинального матча Кубка Испании накричал на мужчину, подающего мячи, передает Marca.
Напомним, каталонцы проиграли со счетом 0:2.
Мужчина, который стоял за воротами, что-то постоянно говорил.
«Замолчи и прояви уважение. Ты здесь не для того, чтобы говорить, а делать свою работу. Хватит требовать что-то от арбитра», — сказал тер Штеген.
Ранее Неймар высказался о критике после очередной травмы.
El 'pique' entre Ter Stegen y un recogepelotas un poco payaso pic.twitter.com/v7dl80yNE6— Vida Blaugrana (@VidaBlaugrana10) February 11, 2021