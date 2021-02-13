Голкипер «Барселоны» накричал на мужчину, подающего мячи

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген во время полуфинального матча Кубка Испании накричал на мужчину, подающего мячи, передает Marca.

Напомним, каталонцы проиграли со счетом 0:2.

Мужчина, который стоял за воротами, что-то постоянно говорил.



«Замолчи и прояви уважение. Ты здесь не для того, чтобы говорить, а делать свою работу. Хватит требовать что-то от арбитра», — сказал тер Штеген.

Ранее Неймар высказался о критике после очередной травмы.