Девушка-боец MMA порадовала подписчиков откровенным фото

Девушка-боец MMA Перл Гонсалес порадовала подписчиков откровенным фото в Instagram.



Спортсменка показала растяжку, исполнив удар ногой.



Стоит отметить, что снимок набрал более 11 тысяч лайков.

Ранее Клаудия Гаделья выложила в Instagram фото без одежды.