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Спортивные новости

Девушка-боец MMA порадовала подписчиков откровенным фото

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Девушка-боец MMA Перл Гонсалес порадовала подписчиков откровенным фото в Instagram.

Спортсменка показала растяжку, исполнив удар ногой.

Стоит отметить, что снимок набрал более 11 тысяч лайков.

Ранее Клаудия Гаделья выложила в Instagram фото без одежды.

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