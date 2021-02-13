Гендиректор «Крыльев» прокомментировал драку игроков клуба с футболистами «Бораца»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал драку игроков клуба с футболистами боснийского «Бораца», передает РИА «Новости».

Напомним, потасовка произошла на 89-й минуте контрольного матча. Один из игроков самарцев толкнул соперника, а затем в конфликт вмешались футболисты обеих команд.

«Я нахожусь в Москве, поэтому ни свидетелей, ни участников не опрашивал. Стараюсь на такие вещи не обращать внимания. Главное, что все живы, здоровы, без физических и эмоциональных травм», — сказал Калакуцкий.



Ранее игроки «Крыльев Советов» подрались с соперниками в матче на сборах.