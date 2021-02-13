Тренер «Интера» извинился за оскорбительный жест в адрес президента «Ювентуса»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте принес извинения президенту «Ювентуса» за оскорбительный жест в его адрес, сообщает Football Italia.

Во время ответного матча полуфинала Кубка Италии во время перерыва Конте показал оскорбительный жест — средний палец — президенту туринского клуба Андреа Аньелли. После матча уже руководитель «Ювентуса» позволил себе резкие высказывания в адрес Конте. Сообщалось, что он сказал: «Иди *** (нафиг) и заткнись, мудак».

«Я пришел сюда, чтобы принести извинения за то, что неправильно отреагировал на оскорбления. Я мог бы отреагировать иначе, и все закончилось бы более позитивно. Мне жаль, и я извлеку урок на будущее», — заявил Конте на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Конте показал оскорбительный жест президенту «Ювентуса».