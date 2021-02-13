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Спортивные новости

Миронова не смогла точно объяснить свой провал в спринте

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Российская биатлонистка Светлана Миронова не смогла точно объяснить свой провал в спринтерской гонке на чемпионате мира.

Россиянка пришла 64-й, Миронова дважды промазала из позиции лежа, а затем четыре раза промахнулась на стойке. Она никогда не стреляла хуже в личной гонке с двумя огневыми рубежами.

«Ничего к этому не располагало, все было в порядке. На протяжении пяти дней все было не так, как до этого. Возможно, оказали влияние горы, что я нахожусь в таком стрелковом состоянии. Это не проблема с головой, 100%», — заявила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

По итогам спринта Миронова не смогла отобраться в гонку преследования, которая состоится 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Миронова показала худшую стрельбу в карьере в спринте.

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