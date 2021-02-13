Попавший под машину Алонсо рассчитывает вернуться к тренировкам через шесть дней

Двукратный чемпион «Формулы-1» и «Альпин» Фернандо Алонсо надеется вернуться к тренировочному процессу в ближайшее время, сообщает COPE.

11 февраля пилот «Формулы-1» попал в ДТП — его сбила машина. Алонсо получил перелом верхней челюсти и был отправлен в больницу, где ему была проведена коррекционная операция.

Сам гонщик выразил желание вернуться к тренировкам через пять-шесть дней. Президент Европейского общества краниофациальной и челюстно-лицевой хирургии Хулио Асеро отметил, что это представляется возможным, однако при этом у гонщика могут возникнуть проблемы с надеванием шлема.

Ранее сообщалось, что в команде «Формулы-1» рассказали о состоянии попавшего в ДТП Алонсо.