Губерниев назвал провалом выступление Мироновой в спринте на ЧМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российской биатлонистки Светланы Мироновой в спринтерской гонке на чемпионате мира.

Россиянка пришла 64-й, Миронова дважды промазала из позиции лежа, а затем четыре раза промахнулась на стойке. Она никогда не стреляла хуже в личной гонке с двумя огневыми рубежами. По итогам спринта биатлонистка не смогла отобраться в гонку преследования, которая состоится 14 февраля.

«Четыре промаха — это абсолютная неготовность Светланы. Она не справляется с чемпионатом мира. Это провал, по-другому не скажешь», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Миронова не смогла точно объяснить свой провал в спринте.